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Китай запустив першу місію на Марс

Четвер, 23 липня 2020, 10:20
 

Китай запустив свій перший зонд з дослідження Марса "Тяньвень-1".

Про це повідомляє Reuters.

Важка ракета-носій "Чанчжен-5" з космічним апаратом на борту успішно стартувала в о 12:41 (7:41 за київським часом) 23 липня з космодрому Веньчан в південній провінції Хайнань.

Очікується, що зонд досягне Марса через сім місяців - в лютому 2021 року. Космічна станція пробуде на орбіті Марса два місяці, а в квітні висадить на планету марсохід, який займеться вивченням поверхні і пошуком води.

Мета китайської місії полягає в тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною.

Китайський марсохід оснащений мультиспектральними камерами для навігації і топографічної зйомки, радіолокаційною станцією підповерхневого зондування для дослідження геологічної будови Марса до 10-метрової глибини, приладом для аналізу хімічного складу грунту і пошуку біомолекул, а також детекторами магнітного поля і метеостанцією.

Запуск "Тяньвень-1" став уже другою марсіанської місією на цьому тижні. 20 липня свій космічний апарат "Аль-Амаль" ("Надія") з вивчення Марса запустили Об'єднані Арабські Емірати.

За повідомленням NASA, 30 липня до Червоної планети також відправиться і американський марсохід Perseverance.

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космос космічна галузь Китай

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