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Найбільші мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на бензин

Четвер, 23 липня 2020, 09:55
 

22 липня мережа AЗС ОККО підвищила ціни на всі види пального на 50 копійок за літр.

Про це повідомляє еnkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Вартість дизпального і бензину А-92 на станціях ОККО зросла до 24,99 грн за літр, бензину А-95 - до 25,99 грн/л.

Крім того, на 20 копійок за літр пальне подорожчало в мережах Amic і UPG.

Так, бензин А-92 і дизпальне на АЗС Amic подорожчали до 23,69 грн/л, А-95 - до 24,69 грн/л.

На станціях UPG роздрібна ціна А-95 встановлена на рівні 22,50 грн/л, А-92 - 21,50 грн/л, дизпального - 18,45 грн/л.

Крім того, мережі "БРСМ-Нафта", Shell, "Маркет", "Авантаж 7", Motto і Mango підняли ціни на 10-60 копійок за літр.

Зростання роздрібних цін розпочалося 29 червня. З того моменту роздрібні ціни на всі види пального виросли в середньому на 87 копійок за літр.

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Економічна правда
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