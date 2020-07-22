Прикордонники підписали контракт із французькою компанією на будівництво 20 катерів

22 липня у Миколаєві підписали контракт на будівництво 20 патрульних катерів французької компанії ОСЕА для Морської охорони Держприкордонслужби.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Контракт передбачає протягом трьох років будівництво і отримання Держприкордонслужбою 20 найсучасніших патрульних катерів французької компанії ОСЕА. Проєкт розрахований до 2024 року, а перший катер Україна зможе отримати у 2021 році.

"За умовами рамкової міжурядової угоди, підписаної у Парижі 19 листопада 2019 року міністрами внутрішніх справ України і Франції, чверть замовлення буде виконано вітчизняним суднобудівним підприємством за французькими технологіями.

Угода була ратифікована Верховною Радою України 4 березня 2020 року. Вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва катерів на суму 136,5 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що французька компанія ОСЕА обрала українським партнером суднобудівне підприємство "Нібулон", яке збудує п‘ять суден проєкту FPB 98 MKI.

"FPB 98 MKI - маневрений патрульний катер довжиною 32 метри з легкого алюмінію, який розвиває швидкість до 30 вузлів із дальністю плавання 1200 морських миль і має малу осадку для плавання на мілководді.

Кожне судно буде оснащене сучасними системами оптико-електронного спостереження, RIB-човнами для оглядових груп прикордонників. Держприкордонслужба з МВС проводять роботу щодо оснащення нових катерів сучасними зразками озброєння. FPB 98 MKI будуть використовуватися для охорони державного кордону на воді, операцій зі спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам", - додали прикордонники.

Економічна правда