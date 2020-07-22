Кабмін вдосконалив контроль обліку палива

Кабмін на засіданні 22 липня затвердив внесення змін до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Змінами положення Порядку приводяться у відповідність до норм Закону від 19 грудня 2019 року № 301 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку", - йдеться у повідомленні.

Документом передбачає, зокрема, приведення у відповідність до закону:

реєстрацію постійних представництв, які здійснюють реалізацію пального та/або спирту етилового платником акцизного податку;

реєстрацію в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового акцизної накладної у разі зміни власника пального або спирту етилового що знаходяться в транспортному засобі;

реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку пального з врахуванням повернутих платнику сум акцизного податку.

Також передбачено можливість відображення в СЕАРП СЕ різниці обсягу пального між даними бухгалтерського обліку та даними Системи в наслідок коливання температур.

Акцизний податок - це податок на споживання певних товарів, таких як алкоголь, тютюн, пальне, транспортні засоби.

Економічна правда