Кабмін вдосконалив контроль обліку палива
Кабмін на засіданні 22 липня затвердив внесення змін до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Змінами положення Порядку приводяться у відповідність до норм Закону від 19 грудня 2019 року № 301 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку", - йдеться у повідомленні.
Документом передбачає, зокрема, приведення у відповідність до закону:
- реєстрацію постійних представництв, які здійснюють реалізацію пального та/або спирту етилового платником акцизного податку;
- реєстрацію в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового акцизної накладної у разі зміни власника пального або спирту етилового що знаходяться в транспортному засобі;
- реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку пального з врахуванням повернутих платнику сум акцизного податку.
Також передбачено можливість відображення в СЕАРП СЕ різниці обсягу пального між даними бухгалтерського обліку та даними Системи в наслідок коливання температур.
Акцизний податок - це податок на споживання певних товарів, таких як алкоголь, тютюн, пальне, транспортні засоби.
Економічна правда
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