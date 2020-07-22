Шмигаль доручив Криклію взяти питання затонулого танкера Delfi під особистий контроль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання Кабінету міністрів в середу доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклій взяти питання підняття затонулого танкера Delfi під особистий контроль.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Історія із затонулим судном Delfi затягнута і тривають чи маніпуляції, то чи нездатність до рішення цієї проблеми з боку власника і місцевих органів влади. Я прошу взяти це питання на особистий контроль", - заявив Шмигаль.

У свою чергу Криклій повідомив, що на цьому тижні була спроба підняти танкер, але вона виявилася невдалою - при її здійсненні порвалися троси.

"До кінця цього тижня у них буде ще одна спроба, після чого з судновласником говорили, що вони будуть відмовлятися від прав на судно, і тоді всю операцію вже буде повністю координувати АМПУ (...), і тоді ми зможемо незалежно від судновласника працювати з ситуацією", - заявив Криклій.

Шмигаль також доручив міністру інфраструктури відпрацювати питання затонулого танкера спільно з Адміністрацією морських портів України (АМПУ) і, при необхідності, з облдержадміністрацією, щоб була можливість розблокувати нормальний режим судноплавства і ліквідувати загрозу екологічної ситуації в регіоні.

Нагадуємо:

Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.

8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.

Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.