Кабмін контролює підготовку до опалювального сезону, система субсидій буде працювати у повній мірі.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Система субсидій буде працювати у повній мірі, і ми будемо виконувати всі відповідні зобов'язання держави перед громадянами", - сказав він.

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