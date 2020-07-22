Шмигаль: Система субсидій буде працювати у повній мірі
Середа, 22 липня 2020, 13:57
Кабмін контролює підготовку до опалювального сезону, система субсидій буде працювати у повній мірі.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"Система субсидій буде працювати у повній мірі, і ми будемо виконувати всі відповідні зобов'язання держави перед громадянами", - сказав він.
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