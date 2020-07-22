Всі розділи
Укр / Рус

Шмигаль: Система субсидій буде працювати у повній мірі

Середа, 22 липня 2020, 13:57
 

Кабмін контролює підготовку до опалювального сезону, система субсидій буде працювати у повній мірі.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Система субсидій буде працювати у повній мірі, і ми будемо виконувати всі відповідні зобов'язання держави перед громадянами", - сказав він.

Нагадаємо:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

тепло субсидії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
З початку року банки видали "теплих кредитів" на 130 мільйонів 13 травня 2020, 20:20
В Україні побудують теплоелектростанцію на альтернативних видах палива 13 травня 2020, 19:50
Енергоефективність в умовах карантину: як економити і модернізувати оселю на майбутнє 18 квітня 2020, 13:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!