Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

22 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:10 встановились на рівні 27,78 - 27,80 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,78 - 27,80 гривні;

Євро – 32,13 - 32,15 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,69 – 28,00 гривні. Євро купують по 31,62 гривні, продають по 32,18 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,84 - 27,95 гривні, євро - 31,83 - 32,00 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,83 - 27,94 гривні, євро - 31,85 - 32,01 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 липня на рівні 27,66 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,67 гривні (на 21 липня - 31,59 гривні).

Економічна правда