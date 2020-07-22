Науковців визначили площу посівів на тимчасово окупованих територіях України

Площа посівів на непідконтрольних уряду частинах Донецької, Луганської областей та АР Крим складає 1,5 млн. га.

Про це йдеться у дослідженні EOS Сrop Monitoring та науковців з Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ.

Загальна ж кількість посівів на території України складає понад 29 млн. га.

Для побудови карти посівних площ команда використала супутникові знімки та алгоритми глибинного навчання, що раніше застосовувались для пошуку нелегальних полів.

Для навчання та валідації алгоритмів використовувалися зібрані наземні дані вздовж доріг, що містили інформацію про тип наземного покриву. Похибка отриманої карти посівних площ станом на 10 липня становить 3% на тестовій незалежній вибірці.

Довідково. EOS Data Analytics – українсько-американська компанія, що спеціалізується на технологіях супутникового спостереження для аграрних та інших комерційних або громадських цілей