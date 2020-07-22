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США виділять 38 мільйонів доларів на розвиток кібербезпеки в Україні

Середа, 22 липня 2020, 12:48
 

США підтримають розвиток кібербезпеки в Україні та виділять 38 млн доларів міжнародної технічної допомоги.

Про це у Facebook повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше року активної роботи - десятки складних переговорів, узгодження спільної концепції та планів - і цими днями нарешті проєкт остаточно зареєстровано в КМУ.

Мінцифри визначено бенефіціаром проєкту, і я гарантую, що кожен цент міжнародної підтримки буде витрачено з максимальною ефективністю та результатом для країни. Ми будемо публічно звітувати про хід та витрати проєкту", - написав Федоров.

"Протистояння країн вже давно перейшло в кіберпростір, і ми постійно відчуваємо негативну кіберактивність північного сусіда, тому маємо протистояти такій агресії", - додав міністр.

"З усіх кіберпитань ми плануємо активно працювати з бізнесом та залучати найкращу міжнародну й українську експертизу. Принагідно дякую уряду США та USAID за підтримку реформ в Україні", - зазначив Федоров.

Він також нагадав, що в Україні стартувала активна фаза реформи кібербезпеки.

Зокрема, змінили керівництво Держспецзв'язку та розпочали розвиток ефективного й сучасного державного Кіберцентру.

Економічна правда

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Мінцифри кібербезпека Україна США

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