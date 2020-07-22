США виділять 38 мільйонів доларів на розвиток кібербезпеки в Україні
США підтримають розвиток кібербезпеки в Україні та виділять 38 млн доларів міжнародної технічної допомоги.
Про це у Facebook повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Більше року активної роботи - десятки складних переговорів, узгодження спільної концепції та планів - і цими днями нарешті проєкт остаточно зареєстровано в КМУ.
Мінцифри визначено бенефіціаром проєкту, і я гарантую, що кожен цент міжнародної підтримки буде витрачено з максимальною ефективністю та результатом для країни. Ми будемо публічно звітувати про хід та витрати проєкту", - написав Федоров.
"Протистояння країн вже давно перейшло в кіберпростір, і ми постійно відчуваємо негативну кіберактивність північного сусіда, тому маємо протистояти такій агресії", - додав міністр.
Він також нагадав, що в Україні стартувала активна фаза реформи кібербезпеки.
Зокрема, змінили керівництво Держспецзв'язку та розпочали розвиток ефективного й сучасного державного Кіберцентру.
Економічна правда
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