США виділять 38 мільйонів доларів на розвиток кібербезпеки в Україні

США підтримають розвиток кібербезпеки в Україні та виділять 38 млн доларів міжнародної технічної допомоги.

Про це у Facebook повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше року активної роботи - десятки складних переговорів, узгодження спільної концепції та планів - і цими днями нарешті проєкт остаточно зареєстровано в КМУ.

Мінцифри визначено бенефіціаром проєкту, і я гарантую, що кожен цент міжнародної підтримки буде витрачено з максимальною ефективністю та результатом для країни. Ми будемо публічно звітувати про хід та витрати проєкту", - написав Федоров.

"Протистояння країн вже давно перейшло в кіберпростір, і ми постійно відчуваємо негативну кіберактивність північного сусіда, тому маємо протистояти такій агресії", - додав міністр.