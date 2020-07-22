Обсяг оподаткованого імпорту виріс на 20% після падіння у квітні-травні

Обсяг оподаткованого імпорту, після падіння протягом квітня-травня, почав зростати у червні і сягнув 3,64 млрд дол, що на 20% більше від травня (3,03 млрд дол).

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Загалом за І півріччя поточного року обсяг оподаткованого імпорту на 12% менший у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. ($21,93 млрд у 2020 р. і $25,03 у 2019 р.)

Найбільше падіння оподаткованого імпорту відбулось у наступних товарних групах:

Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники - 70%

Руди, шлак і зола - 66%

Літальні та космічні апарати - 61%

Свинець і вироби з нього - 58%

Нитки синтетичні або штучні - 56%

Проте по окремих групах товарів обсяги оподаткованого імпорту значно зросли:

Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед - 120%

Трикотажні полотна - 112%

Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби - 62%

Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби - 35%

Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків - 33%

Надходження платежів від імпорту, зібраних Митницею у червні поточного року, також вийшли на докарантинний рівень.

У червні вони зросли до $1,03 млрд, після попереднього падіння до $0,84 млрд і $0,87 млрд у квітні та травні відповідно.

Економічна правда