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Обсяг оподаткованого імпорту виріс на 20% після падіння у квітні-травні

Середа, 22 липня 2020, 12:10
 
Photo by Alin Andersen on Unsplash

Обсяг оподаткованого імпорту, після падіння протягом квітня-травня, почав зростати у червні і сягнув 3,64 млрд дол, що на 20% більше від травня (3,03 млрд дол).

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Загалом за І півріччя поточного року обсяг оподаткованого імпорту на 12% менший у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. ($21,93 млрд у 2020 р. і $25,03 у 2019 р.)

 

Найбільше падіння оподаткованого імпорту відбулось у наступних товарних групах:

  • Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники - 70%
  • Руди, шлак і зола - 66%
  • Літальні та космічні апарати - 61%
  • Свинець і вироби з нього - 58%
  • Нитки синтетичні або штучні - 56%

Проте по окремих групах товарів обсяги оподаткованого імпорту значно зросли:

  • Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед - 120%
  • Трикотажні полотна - 112%
  • Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби - 62%
  • Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби - 35%
  • Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків - 33%

Надходження платежів від імпорту, зібраних Митницею у червні поточного року, також вийшли на докарантинний рівень. 

У червні вони зросли до $1,03 млрд, після попереднього падіння до $0,84 млрд  і $0,87 млрд у квітні та травні відповідно.

Економічна правда

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імпорт митниця

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