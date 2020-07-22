У першому півріччі 2020 року продажі електромобілів в Україні зросли на 10%
За перші 6 місяців 2020 року в Україні поставили на облік 3516 електромобілів - це на 10% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".
"З цієї кількості легкових електромобілів було 3346 шт. (+13% до аналогічного періоду минулого року), комерційних авто на електротязі – 169 шт. (-23% до апмр) і один електроавтобус.
Частка нової техніки в реєстраціях цього року склала: у легкових авто – 7,8%; комерційних – 2,4%; автобусів – 100%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найпопулярнішою моделлю залишається NISSAN Leaf (1159 шт., з них нових - 6 шт.).
Далі у рейтингу йдуть Tesla Model S (389 шт., нових - 2 шт.) та Tesla Model 3 (358 шт., нових - 8 шт.).
Замикають топ-5 Tesla Model X (162 шт., нових - 11 шт.) та VOLKSWAGEN e-Golf – 161 шт. (нових – 0 шт.).
Серед нових електромобілів найпопулярнішим був кросовер AUDI E-Tron. З січня по червень на цій моделі зупинили свій вибір 59 українців.
Економічна правда
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