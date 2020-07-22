Всі розділи
Укр / Рус

Київські транспортники просять міську владу компенсувати втрати на карантині

Середа, 22 липня 2020, 10:55
 

Профспілки "Київського метрополітену" та "Київпастрансу" просять депутатів Київміськради компенсувати втрати підприємств під час карантину, щоб уникнути заборгованостей по виплаті зарплат, а також боргів за спожиту електроенергію

Відповідні заяви розміщені на сторінках підприємств у Facebook.

Співробітники "Київського метрополітену", зазначили, що через неможливість працювати в звичайному режимі з 17 березня до 25 травня втрати доходів підприємства становили майже 621 млн грн. У "Київпастрансі" відмічають, що зараз підприємство не може вийти на рівень доходів, який був до пандемії.

Також у "Київпастранс" нагадують, що з 23 березня забезпечували перевезення окремими спеціальними рейсами автобусів, тролейбусів і трамваїв виключно співробітників підприємств, закладів та організацій, що забезпечують життєдіяльність міста Києва.

У "Київському метрополітені" зазначають, що 68,5% 8-тисячного колективу виконують роботу у шкідливих та особливо шкідливих умовах.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київ карантин транспорт метрополітен

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Розкрадання на будівництві Подільського мосту в Києві: пройшло 17 обшуків 18 липня 2020, 15:54
НБУ бачить "світло в кінці тунелю" для недобудов "Аркади" 14 липня 2020, 09:00
Вавриш розповів про корупцію та "смотрящих" в будівництві 10 липня 2020, 10:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!