Курс валют на 22 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

22 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,77 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,73 - 27,75 гривні;

Євро – 31,92 - 31,94 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,68 – 28,02 гривні. Євро купують по 31,58 гривні, продають по 32,17 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,81 - 28,00 гривні, євро - 31,79 - 32,07 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 липня на рівні 27,66 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,67 гривні (на 21 липня - 31,59 гривні).

Економічна правда