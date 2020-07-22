Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США

Ціни на нафту еталонних марок знижуються в середу на тлі публікації даних Американського інституту нафти (API), які вказали на зростання запасів у США за тиждень.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:23 по Києву становить $ 43,99 за барель, що на $ 0,33 (0,74%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. У вівторок ці контракти подорожчали на $ 1,04 (2,4%), до $ 44,32 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися в ціні на $ 0,37 (0,88%) - до $ 41,55 за барель. До закриття попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на $ 1, до $ 41,92 за барель.

Серпневий контракт WTI закінчився з закриттям торгів у вівторок, склавши $ 41,96 за барель.

Згідно з даними API, запаси нафти в США на тижні, що завершився 17 липня, збільшилися на 7,5 млн барелів. Запаси бензину скоротилися на 2 млн барелів, дистилятів - майже на 1,4 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга збільшилися на 716 тис. барелів.

"Це привертає небажану увагу до збереження проблеми великої кількості запасів в світі і може обмежити зростання цін на нафту в короткостроковій перспективі", - говорить головний стратег з глобальних ринків AxiCorp Стівен Іннес.

Міненерго США оприлюднить щотижнева доповідь про запаси в середу о 16:30 за Києвом.

Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому очікують, що статистика покаже зниження запасів нафти минулого тижня на 1,9 млн барелів.

Згідно з їхнім прогнозом, запаси бензину скоротилися на 2 млн барелів, дистилятів - виросли на 280 тис. барелів.