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Офіційний курс: гривня дещо послабла до долара та євро

Вівторок, 21 липня 2020, 18:24
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 липня на рівні 27,66 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,67 гривні (на 21 липня - 31,59 гривні).

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Нагадуємо:

21 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,77 гривні.

21 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Економічна правда

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