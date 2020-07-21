Офіційний курс: гривня дещо послабла до долара та євро
Вівторок, 21 липня 2020, 18:24
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 липня на рівні 27,66 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,67 гривні (на 21 липня - 31,59 гривні).
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Нагадуємо:
21 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,77 гривні.
21 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Економічна правда
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