В Україні запрацювали імміграційні квоти для іноземних IT-фахівців
З 21 липня іноземні IT-фахівці можуть подавати документи на отримання дозволу на імміграцію.
Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.
Зазначається, що Кабмін у березні визначив квоти імміграції на 2020 рік. У межах встановленої квоти українські ІТ-компанії дістануть можливість працевлаштувати додатково 5 тисяч висококваліфікованих ІТ-спеціалістів на майже постійній основі.
"Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання. Таким чином, вони можуть 10 років вільно жити та працювати в Україні", - додали у відомстві.
При цьому, іноземні спеціалісти, що вже мешкають в Україні, мають подати свої документи у територіальний підрозділ Державної міграційної служби за місцем своєї реєстрації.
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