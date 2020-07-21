В Україні запрацювали імміграційні квоти для іноземних IT-фахівців

З 21 липня іноземні IT-фахівці можуть подавати документи на отримання дозволу на імміграцію.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.

Зазначається, що Кабмін у березні визначив квоти імміграції на 2020 рік. У межах встановленої квоти українські ІТ-компанії дістануть можливість працевлаштувати додатково 5 тисяч висококваліфікованих ІТ-спеціалістів на майже постійній основі.

"Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання. Таким чином, вони можуть 10 років вільно жити та працювати в Україні", - додали у відомстві.

При цьому, іноземні спеціалісти, що вже мешкають в Україні, мають подати свої документи у територіальний підрозділ Державної міграційної служби за місцем своєї реєстрації.

Фахівці, що перебувають за межами України, – у консульські установи України за кордоном.

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