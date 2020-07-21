СБУ та податківці проводять обшуки на "Укрзалізниці"
Вівторок, 21 липня 2020, 14:42
Служба безпеки та Державна фіскальна служба проводять обшуки на низкі об’єктах "Укрзалізниці"
Про це повідомляє пресслужба УЗ наголошуючи, що компанія сприяє проведенню слідчих дій.
Зазначається, що здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків відносно посадових осіб приватних компаній та "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" готова надати правоохоронцям усю необхідну інформацію.
Економічна правда
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