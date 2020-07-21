"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 потягів до туристичних місць
Вівторок, 21 липня 2020, 14:13
Укрзалізниця відкриває продаж квитків ще на п'ять поїздів далекого сполучення до Західної України та Причорномор’я.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
- Пооїзд № 702/701 Львів — Чернівці відправиться зі Львова 21 липня, а з Чернівців — 22 липня. Поїзд буде курсувати по 1, 2, 4, 5, 6, 7 днях тижня.
- Поїзд № 41/42 Дніпро — Трускавець відправиться з Дніпра 21 липня, з Трускавця – 22 липня. Поїзд курсуватиме через день.
- Поїзд № 136/135 Чернівці — Одеса відправиться у щоденний рейс з Чернівців та з Одеси з 22 липня.
- Поїзд № 45/46 Ужгород — Лисичанськ відправиться з Ужгорода 24 липня, із Лисичанська – 26 липня. Поїзд курсуватиме один раз на три дні.
- Поїзд № 317/318 Запоріжжя — Одеса курсуватиме через день та із Запоріжжя відправиться 24 липня, з Одеси — 25 липня.
Економічна правда
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