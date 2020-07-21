"Мураха" — перша українська компанія, яка приєдналась до ініціативи "Stop Hate for Profit"

Мувінгова компанія "Мураха", яка займається переїздами та зберіганням речей, першою в Україні відмовилась від реклами у соцмережах від Facebook Inc., підтримавши кампанію "Stop Hate for Profit" ("Зупинимо розповсюдження ненависті заради вигоди").

Про це компанія повідомила на своїй сторінці .

"Компанія Muraha.ua призупиняє всі рекламні кампанії у Facebook та Instagram з 24 липня на невизначений термін.Весь збережений бюджет буде направлено на благодійність", — йдеться у повідомленні.



"Мураха" стала першою компанією в Україні, яка підтримала цю ініціативу, а також закликала решту українських компаній приєднуватись.





"Всі наші закордонні клієнти при повній згоді команди підтримали #StopHateforProfit. Особлива гордість — Мураха — Muraha.ua — перша українська компанія, яка підтримала відмовою від усіх рекламних активностей в Facebook та Instagram колег з понад 500 світових брендів. Мінімум на три місяці, а там побачимо. Шановні українські колеги, я знаю скепсис більшості з вас на рахунок цієї акції. Я знаю, що ваші бюджет повинні бути витрачені. Але коли ще у вас буде можливість стати пліч-о-пліч з колегами з 500 компаній, серед яких: Disney, Starbucks, Unilever, Coca-Cola, Volkswagen, Adidas, Reebok, Verizon, Microsoft, Ford, Boeing, Pfizer, Ikea, Viber?", — прокоментував Микита Коваленко, директор Digital Fox Agency, яка веде цифрові комунікації бренду Мураха.



Нагадаємо, що кампанію "Stop Hate for Profit" запустила організація Anti-Defamation League. Її представники звинуватили компанію Цукерберга в неетичних методах модерації контенту, які допускають ненависницькі висловлювання і дезінформацію.