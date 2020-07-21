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Wizz Air виконав перший рейс із Запоріжжя

Вівторок, 21 липня 2020, 10:30
 

Угорський лоукостер Wizz Air запускає ряд рейсів із Запоріжжя в країни Європи.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Wizz Air.

20 липня перевізник почав роботу в новому для нього аеропорту в Запоріжжі і виконав перший рейс Запоріжжя-Будапешт.

"Протягом наступних тижнів Wizz Air запустить перельоти за ще шістьма анонсованими маршрутами із Запоріжжя в Дортмунд, Гданськ, Вроцлав, Відень, Краків і Вільнюс. Крім того, з жовтня 2020 року запорізькі мандрівники зможуть відкрити для себе Мілан", - заявила прес-служба .

Wizz Air продовжує розширювати свою українську маршрутну мережу і з'єднувати європейські міста з південно-східною частиною України, пропонуючи перельоти за 77 маршрутами в 15 країн з п'яти українських аеропортів.

Економічна правда

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Wizz Air Запоріжжя

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