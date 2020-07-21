Лідери ЄС погодили план порятунку економіки на 1,8 трильйона євро

Лідери ЄС рано вранці у вівторок досягли домовленості про фонд відновлення економіки після пандемії обсягом 750 млрд євро і наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро.

Про це йдеться у висновках Європейської ради.

Про досягнення домовленості стало відомо незадовго до 6 ранку у вівторок – на п’ятий день саміту ЄС, який спочатку планувався дводенним. Цей саміт став найдовшим в історії ЄС.

"Ми провели 4 дні і ночі, 90 годин у переговорах і досягли успіху" - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що, хоча ЄС часто звинувачують в тому, що він робить "занадто мало, занадто пізно", на цей раз це звинувачення не може залишитися в силі.

Фонд відновлення ЄС, який складатиметься з 390 мільярдів євро у вигляді грантів і 360 мільярдів євро у вигляді кредитів, буде приєднаний до нового семирічного бюджету в розмірі 1,074 трильйона євро. Таким чином загальний фінансовий пакет допомоги сягне 1,82 трильйона євро.

Слід зазначити, що початкова пропозиція по фонду загальним обсягом 750 мільярдів євро передбачала розподілити субсидії і позики в співвідношенні 500 і 250 мільярдів євро, відповідно. Однак таке співвідношення не влаштовувало групу так званих ощадливих держав (Австрія, Нідерланди, Данія, Швеція), які були проти значної частки грантів у фонді.

Довгостроковий бюджет було особливо важко забезпечити цього разу через Brexit. Національні столиці та інститути ЄС повинні були заткнути дірку в розмірі близько 10 мільярдів євро на рік, яка залишилася після виходу з блоку Британії.

Як зазначає Politico, деякі лідери побоювалися, що нездатність досягти угоди призведе до падіння фондових ринків і потенційно посилить економічну кризу в час, коли пандемія ще триває. Багато експертів кажуть, що повний шок від пандемії ще не відчувається через надзвичайні урядові програми щодо запобігання втраті робочих місць, які можуть незабаром припинити свою дію.

Раніше в цьому місяці Європейська комісія прогнозувала, що економіка ЄС скоротиться на 8,3 відсотка в цьому році у зв’язку з пандемією.

Детальніше читайте у статті: Компромісний план відновлення Європи: як ЄС планує рятувати свою економіку

Європейська правда