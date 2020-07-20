Райффайзен Банк Аваль збереже назву, але поміняє позиціонування
Понеділок, 20 липня 2020, 13:43
Райффайзен Банк Аваль не буде змінювати назву банку, однак поміняє позиціонування і гасло.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Ми зберігаємо наш бренд Райффайзен Банк Аваль, у філософію якого закладені основні принципи...При цьому зараз ми сповідуємо легкість у всьому, що робимо, стаємо сучаснішими та гнучкішими, і тому говоримо – Райф. Так простіше.
Це наше нове позиціонування та ключове гасло, із якими банк буде жити та працювати наступні кілька років", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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