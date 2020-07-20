Райффайзен Банк Аваль збереже назву, але поміняє позиціонування 

Райффайзен Банк Аваль не буде змінювати назву банку, однак поміняє позиціонування і гасло.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ми зберігаємо наш бренд Райффайзен Банк Аваль, у філософію якого закладені основні принципи...При цьому зараз ми сповідуємо легкість у всьому, що робимо, стаємо сучаснішими та гнучкішими, і тому говоримо – Райф. Так простіше.

Це наше нове позиціонування та ключове гасло, із якими банк буде жити та працювати наступні кілька років", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда