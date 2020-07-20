Два нових заступника Буславець відповідатимуть за вугільну галузь

Заступники міністра енергетики Максим Немчінов та Олександр Зорін відповідатимуть за реформування і управління вугільною галуззю.

Про це повідомила голова міністерства Ольга Буславец передає Інтерфакс-Україна.

"Один із заступників відповідає за операційну діяльність, діяльність другого буде спрямована на реформування галузі", - сказала вона в ході засідання профільного комітету Верховної Ради в понеділок.

За словами Буславець, представники міністерства найближчим часом відвідають шахти для оцінки їх роботи, перспективності в частині запасів і собівартості, розробки планів по середньостроковому видобутку вугілля.

Нагадуємо:

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Кабінет Міністрів України 15 липня призначив заступниками міністра енергетики України Немчинова та Зоріна.

Немчинов має досвід роботи в ДП "Вугілля України", а також на різних посадах в Міністерстві вугільної промисловості, Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Пізніше працював держсекретарем Міненерговугілля і очолював держпідприємство "Укрхімтрансаміак".

Зорін очолюючи держпідприємства "Волиньвугілля" та "Мирноградвугілля".