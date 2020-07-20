Всі розділи
Укр / Рус

На тлі коронавірусу акції малазійського виробника рукавичок зросли на 1000%

Понеділок, 20 липня 2020, 12:38
 

Акції малазійського виробника латексних та гумових рукавичок - Supermax - виросли на 1000%, її компанії-співвітчизника Top Glove - на 389%: це пов'язано із зростанням попиту на рукавички через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomerg.

"Таке стрімке зростання сталося на тлі пандемії коронавірусу і різкого збільшення попиту на засоби індивідуального захисту.

Для Малайзії таке зростання стало безпрецедентним. В результаті три провідних виробника рукавичок збільшили свою сукупну ринкову вартість на 26 млрд доларів. Зараз кожен десятий долар, вкладений у фондовий ринок країни, інвестований у виробництво рукавичок", - пише агентство.

При цьому, фонди Northcape і Samsung Asset Manager розширили свою присутність у компаніях із виробництва рукавичок, вважаючи, що зміна попиту носить структурний характер.

"Зростанню вартості активів виробників рукавичок можуть перешкодити розробка вакцини від коронавірусу і дії митної служби США, яка призупинила імпорт одноразових рукавичок", - додали у Bloomberg.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

коронавірус

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В аеропорту "Одеса" відкривають пункт тестування на коронавірус 20 липня 2020, 11:45
Netflix очікує уповільнення підписок зі згортанням карантину 19 липня 2020, 13:20
Лідери ЄС продовжили перемовини щодо плану порятунку економіки 19 липня 2020, 11:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!