Екскерівник Київського електровагоноремонтного заводу блокує його роботу - "Укрзалізниця"

Екскерівник Київського електровагоноремонтного заводу Василь Дутчак продовжує спроби блокування роботи заводу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

В компанії заявляють, що внаслідок незаконного проведення дій державним реєстратором Тернопільської області, Дутчак отримав повноваження на розпорядження майном заводу, що може завдати майнової шкоди підприємству та його акціонеру - "Укрзалізниці".

"Раніше, не маючи на те законних підстав, Господарським судом міста Києва та Святошинським районним судом міста Києва було забезпечено позови екс-керівника КЕВРЗ та призупинено рішення наглядової ради про його відсторонення та зупинення внесення відповідних змін до Єдиного державної реєстру.

Зазначимо, що ці суди відповідно до Господарського процесуального кодексу та Цивільного процесуального кодексу України не мають на це повноважень", - зазначають в УЗ.

Відмічається, що звернення Дутчака до цих судів із заявами про забезпечення позову, було здійснено до подання ним позовних заяв, в яких він мав би викласти свої вимоги та вказати підстави, для їх задоволення судами.

Повідомляється, що УЗ вживатиме усіх правових заходів для скасування незаконних судових рішень та притягнення Дутчака, суддів, якими постановлені незаконні рішення та державного реєстратора, яким проведені незаконні реєстраційні дії, до відповідальності, в тому числі кримінальної.

Нагадаємо, 17 червня Укрзалізниця відсторонила Василя Дутчака від виконання обов’язків голови правління ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод". Під час звіту за результатами роботи у першому кварталі 2020 року керівника підприємства перед наглядовою радою було виявлено ряд порушень.

Зокрема, завод перевищив на 7 млн грн планові витрати на закупівлю запчастин для ремонту електропоїздів. При цьому вартість комплектуючих цьогоріч не зростала, а за деякими позиціями ціни навіть знизилися.

Пізніше Служба безпеки проводила обшуки на "Київському електровагоноремонтному заводі" щодо закупівлі гальмівних систем за завищеними цінами, які виготовлялись кустарним способом без належних сертифікатів.

Також призначено тимчасово в.о голови правління "Київського електровагоноремонтного заводу". Вчора за дорученням наглядової ради підприємства новий керівник прибув на місце роботи.

Проте ексменеджмент КЕВРЗ почав чинити опір та не пускати керівника заводу на територію підприємства. Укрзалізниця зафіксувала даний факт та звернеться до Національної поліції України для правової кваліфікації протиправних дій та прийняття процесуального рішення.

Крім того, Укрзалізниця має намір звернутися до Державної аудиторської служби для проведення комплексного аудиту цього підрозділу компанії.

Економічна правда