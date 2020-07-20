В аеропорту "Одеса" відкривають пункт тестування на коронавірус
З 21 липня в аеропорту "Одеса" запрацює пункт забору аналізів для проведення ПЛР-тестування на COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.
"Ця послуга буде корисна для мандрівників, які прибувають з країн "червоної" зони і змушені дотримуватись 14-денної самоізоляції згідно постанови Кабінету Міністрів України.
Збір аналізів буде розташований у медпункті аеропорту та функціонуватиме під час виконання міжнародних рейсів, та рейсів з аеоропорту "Бориспіль", - йдеться у повідомленні.
При негативному результаті мандрівники зможуть через 24-48 робочих годин (в залежності від часу здачі аналізів) завершити самоізоляцію, завдяки такому алгоритму:
- протягом 24-48 робочих годин після забору аналізів, лабораторія вносить результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров'я України;
- дані автоматично синхронізуються з сервісом "Дій вдома";
- сервіс "Дій вдома" повідомляє пасажира про можливість припинення самоізоляції.
Економічна правда
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