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В аеропорту "Одеса" відкривають пункт тестування на коронавірус

Понеділок, 20 липня 2020, 11:45
 

З 21 липня в аеропорту "Одеса" запрацює пункт забору аналізів для проведення ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

"Ця послуга буде корисна для мандрівників, які прибувають з країн "червоної" зони і змушені дотримуватись 14-денної самоізоляції згідно постанови Кабінету Міністрів України.

Збір аналізів буде розташований у медпункті аеропорту та функціонуватиме під час виконання міжнародних рейсів, та рейсів з аеоропорту "Бориспіль", - йдеться у повідомленні.

При негативному результаті мандрівники зможуть через 24-48 робочих годин (в залежності від часу здачі аналізів) завершити самоізоляцію, завдяки такому алгоритму:

  • протягом 24-48 робочих годин після забору аналізів, лабораторія вносить результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров'я України;
  • дані автоматично синхронізуються з сервісом "Дій вдома";
  • сервіс "Дій вдома" повідомляє пасажира про можливість припинення самоізоляції.

Економічна правда

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аеропорт Одеса коронавірус

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