В аеропорту "Одеса" відкривають пункт тестування на коронавірус

З 21 липня в аеропорту "Одеса" запрацює пункт забору аналізів для проведення ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

"Ця послуга буде корисна для мандрівників, які прибувають з країн "червоної" зони і змушені дотримуватись 14-денної самоізоляції згідно постанови Кабінету Міністрів України.

Збір аналізів буде розташований у медпункті аеропорту та функціонуватиме під час виконання міжнародних рейсів, та рейсів з аеоропорту "Бориспіль", - йдеться у повідомленні.

При негативному результаті мандрівники зможуть через 24-48 робочих годин (в залежності від часу здачі аналізів) завершити самоізоляцію, завдяки такому алгоритму: