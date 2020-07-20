Голова комітету соцполітики вважає замалою зарплату 35 тисяч

Нардеп від "Слуги народу", голова комітету соцполітики Галина Третьякова вважає заробітну плату народних депутатів замалою, щоб якісно забезпечувати їхню роботу.

Джерело: Третьякова в інтерв’ю hromadske

Пряма мова: "Депутатська заробітна плата – вона не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що в реаліях для того, щоб забезпечити роботу народному депутату, вона замала".

Деталі: Третьякова уточнила, що депутатам нараховують у середньому 42 тисячі гривень на місяць "брутто", а "на руки" (після відрахування податків) вони отримують 32-35 тисяч залежно від того, чи брав парламентар відпустку.

Голова комітету соцполітики також вважає проблемою низькі виплати на організацію роботи народного депутата. Зокрема, досить багато часу займає опрацювання вхідної кореспонденції, чим, за її словами, у європейській практиці займається офіс народного депутата.

Пряма мова: "Народний депутат має мати юридичну підтримку, організаційну… має бути контроль того, що відображається у ЗМІ. Крім того, має бути особистий помічник, який буде твій розклад [формувати]… На помічників оця сума, яка надається, - 42 тисячі гривень на чотирьох осіб. Це замало".