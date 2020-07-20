ОАЕ запустили першу арабську місію на Марс
Понеділок, 20 липня 2020, 09:00
Об’єднані Арабські Емірати запустили зонд "Надія" у рамках першої арабської місії на Марс.
Джерело: Al Arabiya
Деталі: Ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA стартувала з японського космічного центру Танегасіма.
Відстань польоту становить близько 500 мільйонів кілометрів. Здолати цей шлях планують за 7 місяців.
The #UAE's #HopeMarsMission says the Hope Probe has successfully separated from the launch vehicle and the first signal from the probe was also successfully received. https://t.co/N4GZ7BPSDT pic.twitter.com/6MDeZSSajn— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 19, 2020
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