ОАЕ запустили першу арабську місію на Марс

Об’єднані Арабські Емірати запустили зонд "Надія" у рамках першої арабської місії на Марс.

Джерело: Al Arabiya

Деталі: Ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA стартувала з японського космічного центру Танегасіма.

Відстань польоту становить близько 500 мільйонів кілометрів. Здолати цей шлях планують за 7 місяців.

The #UAE's #HopeMarsMission says the Hope Probe has successfully separated from the launch vehicle and the first signal from the probe was also successfully received. https://t.co/N4GZ7BPSDT pic.twitter.com/6MDeZSSajn