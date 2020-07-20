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ОАЕ запустили першу арабську місію на Марс

Понеділок, 20 липня 2020, 09:00
 

Об’єднані Арабські Емірати запустили зонд "Надія" у рамках першої арабської місії на Марс. 

Джерело: Al Arabiya

Деталі: Ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA стартувала з японського космічного центру Танегасіма.

Відстань польоту становить близько 500 мільйонів кілометрів. Здолати цей шлях планують за 7 місяців.

Українська правда

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