У Бердянську накрили російську ботоферму

Служба безпеки України заявляє, що блокувала у Бердянську роботу ботоферми, керованої з Російської Федерації.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Служба безпеки України блокувала у Бердянську діяльність ботоферми, яка входила до розгалуженої міжрегіональної мережі, керованої з Росії.
Інформаційні "вкиди", які відпрацьовувала ботоферма, були направлені на створення панічних настроїв під час пандемії коронавірусу та дискредитацію дій української влади".
Деталі: Обладнав ботоферму мешканець Бердянська. Вона була забезпечена всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, а її потужності дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені понад 500 "ботів".
Для реєстрації акаунтів зловмисник використовував SIM-картки як українських, так і російських мобільних операторів.
Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, технічне обладнання та майже 900 карток українських і російських мобільних операторів.
Викриття ботоферми здійснювалось під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.