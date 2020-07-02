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Більшість українців вважає, що економічна криза продовжиться не через коронавірус

Четвер, 2 липня 2020, 13:55
 

53% опитаних вважають, що економічна криза восени цього відбутися через некомпетентність влади, 32% - через коронавірус.

Про це повідомляється в дослідженні групи Рейтинг.

Лише 6% вважають, що причиною може стати війна на Донбасі.

В найближчі півроку близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% - відсутності змін, 17% - покращення.

 

Також дві третини опитаних відмітили погіршення економічного становища України за останні півроку, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9% - покращилося. 

Про погіршення економічного становища власної сім’ї зазначила половина опитаних, майже 40% говорили про відсутність змін, 9% – побачили покращення. 

Економічна правда

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економіка

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