Група компаній Dragon Capital заявляє про порушення податкової

Податкова служба не приймає податкові накладні ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг", яка входить в групу компаній Dragon Capital.

Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital

Починаючи з лютого 2020 року, не прийнятими є 1 184 податкових накладних на загальну суму 7,1 млн грн ПДВ.

В отриманих ТОВ квитанціях в графі "Результат обробки" вказано: "Документ доставлено до ДПС України. ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та надішліть його знову"; в графі "Виявлені помилки" вказано: "Документ не може бути прийнятий – продавцю необхідно звернутись до ДПІ".

"Зазначений текст є нетиповим для таких квитанцій та не відповідає Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, що, зокрема, може свідчити про несанкціоноване втручання в роботу Єдиного реєстру податкових накладних або тиск та умисне дискримінаційне ставлення ДПС України", - повідомляє пресслужба компанії..

Також заявляється, що зверняння до податковців та Мінфіну ігноруються керівництвом.

"З метою захисту своїх прав та законних інтересів, Товариством вже ініційоване відкриття кримінального провадження Державним бюро розслідувань та подано позов про визнання протиправною бездіяльність ДПС", - резюмує пресслужба компанії.

Економічна правда