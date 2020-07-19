Великобританія просить Японію розгорнути 5G без Huawei

Британський уряд звернувся до Японії з проханням надати допомогу у розбудові телекомунікаційної мережі 5G без залучення китайської компанії Huawei.

Про це пише видання Nikkei.

Альтернативними постачальниками обладнання 5G названі японські компанії NEC Corp та Fujitsu Ltd.

Велика Британія має на меті залучити японські компанії до конкуренції з іншими телекомунікаційними компаніями, такими як шведська Ericsson та фінська Nokia, щоб сприяти розробці недорогих продуктів, прийнятних для британських телекомунікаційних компаній.

Напередодні Велика Британія прийняла рішення відмовитися від обладнання Huawei у створенні мережі 5G.

Невдовзі після оголошення заборони Huawei британські урядові чиновники зустрілися з представниками японських урядових органів, зокрема Секретаріату національної безпеки, а також Національного центру готовності до інцидентів та стратегії кібербезпеки, з метою налагодити співпрацю.