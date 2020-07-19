Netflix очікує уповільнення підписок зі згортанням карантину

Відеосервіс Netflix очікує, що зростання кількості передплатників буде рости повільніше через вичерпання коронавірусного буму підписок.

Про це йдеться в квартальному звіті Netflix.

Котирування компанії на цій новині знизилися на 10%, але з початку року вони все одно виросли на 60%, а з рівня березневого дна - на 70%.

Netflix виявився однією з небагатьох компаній, для фінансових результатів яких самоізоляція стала благом. У другому кварталі сервіс відзвітував про 10 млн нових платних передплатників після збільшення у 15,8 млн в першому кварталі.

За перше півріччя 2020 року до сервісу приєдналися всього на 10% менше передплатників ніж за весь 2019 рік. Квартальна виручка відповідає прогнозам: 6,15 млрд доларів.

Але в третьому кварталі компанія очікує всього 2,5 млн нових передплатників, тоді як ринок прогнозував 5,3 млн.

"Ралі акцій" компанії може стихнути, оскільки інвесторів цікавить, чи залишаться передплатники з Netflix після зняття карантину, відкриття кордонів і нормалізації повсякденного життя.

З іншого боку, ситуація з епідемією на основному ринку компанії - в США - погіршується, обмежувальні заходи повертаються, і це може продовжити дію факторів зростання підписної бази у вигляді закритих кінотеатрів і стадіонів.

Економічна правда