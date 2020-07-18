Європейський авторинок у червні впав на 22% – асоціація

У червні 2020 року реєстрації нових легкових авто в ЄС склали 949 722 одиниць - це на 22,3% менше порівняно з червнем 2019 року (1,2 млн авто).

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані ACEA (Європейської асоціації виробників автомобілів).

"Всі ринки ЄС продовжили демонструвати значне зниження в червні, при цьому Франція (+1,2%) була єдиним винятком з цього правила. Останнє можна пояснити новими заходами стимулювання продажів автомобілів з низьким рівнем викидів, які були введені урядом Франції на початку червня.

В Іспанії (-36,7%), Німеччині (-32,3%) та Італії (-23,1%) минулого місяця було зафіксовано двозначне падіння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на 1 місці серед країн ЄС по кількості реєстрацій нових легкових авто Франція - 233 814 авто.

Далі йде Німеччина - 220 272 авто, замикає топ-3 Італія (132 457 нових легкових авто).

Серед європейських виробників традиційно лідирує VW Group (229 973 авто, падіння на 24,8%), на другому місці - PSA Group (148 546 авто, -28,3% до показників річної давності), на третьому - RENAULT Group: 147 488 шт. (падіння -15,7%).

Економічна правда