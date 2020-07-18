США схвалили продаж Україні 16 патрульних військових катерів

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності ВМС України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну!", - написав глава МЗС.

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності @UA_NAVY, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну! 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

За його словами, 6 катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами, а решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

"Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США і Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", - зазначив Дмитро Кулеба.

Mark VI — сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Європейська правда