Всі розділи
Укр / Рус

США схвалили продаж Україні 16 патрульних військових катерів

Субота, 18 липня 2020, 14:50
 

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

 "США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності ВМС України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну!", - написав глава МЗС.

За його словами, 6 катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами, а решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

"Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США і Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", - зазначив Дмитро Кулеба.

Mark VI — сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США Україна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС стурбований наміром США розширити санкції щодо "Північного потоку-2" 18 липня 2020, 12:00
США хочуть внести TikTok в "чорний список" протягом місяця - ЗМІ 17 липня 2020, 13:40
Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції проти "Північного потоку-2" 17 липня 2020, 12:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!