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За 2019 рік українці задекларували 94,5 мільярдів доходу – Податкова

Субота, 18 липня 2020, 14:10
 

Загальний задекларований платниками податків дохід за 2019 рік - 94,5 млрд грн: це майже на 11 млрд грн або на 13% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби.

"Найбільші суми доходів задекларовано платниками податків м. Києва - 43,5 млрд грн, Дніпропетровської – 7,5 млрд грн, Київської – 5,3 млрд грн, Харківської – 4,6 млрд грн та Одеської – 4,3 млрд грн областей.

Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб платниками податків визначено у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору – 0,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

У Податковій нагадали, що останній день сплати податкових зобов’язань - 30 вересня 2020 року.

Нагадаємо:

Кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році, завершилась 30 червня 2020 року.

У зв’язку із введенням у країні карантинних заходів термін для подання декларацій про майновий стан і доходи був продовжений.

Економічна правда

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податки Податкова декларації

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