Лідери ЄС не погодили семирічний бюджетний план у перший день саміту

Лідери країн ЄС у перший день саміту голів держав та урядів не змогли погодити семирічний бюджетний план та рішення по фонду відновлення економіки.

Про це повідомляє AP.

Зокрема, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що у нього "немає враження, що ми наближаємось до угоди".

Зазначається, що дискусії тривали близько 12 годин, переговори продовжаться 18 липня.

"Зустріч закінчилася. Вона відновиться завтра (18 липня - ред.) об 11:00", - написав у Twitter спікер президента Євроради Баренд Лейтс.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у п'ятницю, що між лідерами ЄС "не було єдиної думки" щодо фонду відновлення економіки на суму 750 млрд євро, передає Reuters.

"З високим ступенем вірогідності, завтра чи на наступний день може не бути угоди. Дехто каже, що в липні може бути ще один раунд переговорів. Ми, очевидно, готові до цього", - додав польський прем'єр.

Нагадаємо:

Лідери ЄС у п'ятницю розпочали перший за багато місяців очний саміт в Брюсселі, щоб розглянути пропозицію з довгострокового бюджету Євросоюзу і фонд відновлення економіки.

Брюссель запропонував план відновлення економіки на суму 750 млрд євро, з яких 500 млрд євро у вигляді субсидій і 250 млрд євро у формі позик.

Запропонований план, що отримав назву Наступне покоління ЄС, не лише не отримав підтримки серед держав-членів ЄС, а і спричинив гостру дискусію між ними.

Також лідери повинні розглянути семирічний бюджет блоку. В результаті проведених попередніх перемовин вдалося зменшити на 26 мільярдів євро його суму, яка становить 1,074 трильйона євро.

Детальніше читайте у статті: Компромісний план відновлення Європи: як ЄС планує рятувати свою економіку

Економічна правда