Економіст, який студентом поцілив яйцем в Януковича, став топменеджером УЗ

Дмитро Романюк, який з жовтня 2019 року працював заступником голови Івано-Франківської ОДА, очолив вертикаль управління взаємовідносинами з органами державної влади АТ "Укрзалізниця". Саме він у 2004 році поцілив яйцем у Віктора Януковича.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Дмитро Романюк - та сама людина, яка у 2004 році поцілила яйцем у кандидата в президенти Віктора Януковича, коли той відвідував Івано-Франківськ, на той момент Романюк був студентом економічного факультету.

Дмитро Романюк у 2009 році закінчив Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника, а в 2011 році - КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. У 2010-2015 роках викладав в Прикарпатському університеті. У 2015 році отримав ступінь кандидата економічних наук.

У 2018 - 2019 роках очолював наглядову раду компанії з управління активами "MG Invest" та був радником з питань інвестицій компанії "Moris Group". У 2017 році - керівник по роботі з регіонами України ДУ "Офіс залучення та підтримки інвестицій "UkraineInvest".

"Ми підсилюємо нашу команду досвідченим фахівцем і сподіваємось на плідну спільну роботу та швидкі результати.

Ключовим завданням новопризначеного директора є забезпечення ефективної взаємодії з органами державної влади, стратегічний менеджмент", - заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

Економічна правда