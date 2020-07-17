Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові покарання за п'яне водіння

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть повернути кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Джерело: сайт партії "Голос"

Деталі: Автор законодавчої ініціативи – депутатка з фракції "Голос" Олександра Устінова.

За її інформацією, законопроєкт №3858 також значно підвищує штрафи за нетверезе керування авто та пропонує надати повноваження поліцейським примусово доставляти для медичного огляду п’яних водіїв та вилучати у них права.

Зокрема, пропонується підвищити штрафи з 10 200 до 34 000-51 000 гривень за перше порушення та до 51 000 грн за друге порушення правил.

Крім того, законопроєкт дає право арештовувати терміном на пів року водіїв, які вчиняють даний кримінальний проступок повторно.

Також пропонується дозволити позбавляти прав водіїв за п’яне водіння від двох до трьох років.

Пряма мова Устінової: "В Україні щороку складають близько 130 тисяч протоколів за керування авто в нетверезому стані. Але, як бачимо, через низькі штрафи та відсутність кримінальної відповідальності ми щодня стаємо свідками страшних аварій, спричинених п’яними водіями. Саме тому законопроект покликаний посилити відповідальність за нетверезе водіння та зменшити смертність на дорогах".

Нагадаємо: 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про посилення відповідальності водіїв за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості.

Новий законопроєкт не підвищує штрафи за п’яне водіння, але додатково пропонує карати порушників адміністративним арештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керування на строк від 3 до 10 років. Таке покарання водій може отримати, якщо вчинить порушення повторно протягом року.

Депутати розкритикували законопроєкт. По-перше, було зауважено, що документ застарілий, адже був внесений ще в грудні 2019 року.

Нардеп Олександра Устінова, зокрема, дорікнула, що законопроєкт не вводить кримінальну відповідальність за пияцтво за кермом і навіть не підвищує штраф, проте він повертає поліції можливість зупиняти водіїв без причини і "ховатися в кущах".