Стало відомо, коли планують почати будівництво вантажного терміналу "Борисполя"

Будівництво вантажного терміналу аеропорту "Бориспіль" планують розпочати восени, наразі ведуться проєктні роботи щодо підготовки до будівництва терміналу, для якого вже виділено додаткові земельні ділянки.

Про це стало відомо під час зустрічі Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації із заступником міністра інфраструктури Олегом Ющенком та представниками міжнародного аеропорту "Бориспіль", йдеться у прес-релізі ЄБА.

У Мінінфраструктури зазначили, що зараз ведуться проєктні роботи щодо підготовки до будівництва. За умови, що всі підготовчі роботи будуть завершені в строк, саме будівництво розпочнеться восени і має бути завершене за 16 місяців.

"Таким чином, за оптимістичними розрахунками, аеропорт "Бориспіль" отримає новий вантажний термінал до кінця 2021 року", - йдеться у повідомленні.

"Будівництво терміналу буде проводитись за рахунок залучених кредитних коштів, які, за інформацією представників аеропорту "Бориспіль", вже попереднього погоджені.

Водночас Мінінфраструктури веде перемовини щодо залучення додаткових транзитних потоків, зокрема з країнами Азії та працює над спрощенням документообігу", - додали в Асоціації.

"Бізнес-спільнота дуже схвально сприймає такі новини, адже логістичні компанії давно чекають на реалізацію цього проєкту.

Зношена інфраструктура вантажного терміналу "Бориспіль" - одна з головних причин, які на сьогоднішній день стримують розвиток вантажних авіаперевезень в Україні. Адже структура терміналу та його пропускна спроможність вже протягом багатьох років залишаються незмінними. У зв'язку з цим, регулярно виникають проблеми під час перевезення вантажів, особливо в зимовий період, коли через негоду аеропорт не може впоратися із обсягами навантаження", - підкреслили в ЄБА.

Економічна правда