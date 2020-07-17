Рада ухвалила закон про оборонні закупівлі: що він передбачає

Верховна Рада на засіданні 17 липня схвалила в цілому законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі", який, зокрема, передбачає розділення всіх оборонних закупівель на відкриту і закриту частини для уникнення маніпуляцій з непрозорим відбором виконавців та визначення ціни закупок.

Законопроєкт у повторному другому читанні підтримали 276 нардепів.

Він, зокрема, визначає загальні правові основи планування, порядок формування обсягів і особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для потреб сектору безпеки та оборони.

За словами заступника гендиректора "Укроборонпрому" Мустафи Найєма, закон нівелює численні корупційні ризики при здійсненні оборонних закупівель та розділяє всі оборонні закупівлі на відкриту і закриту частини, що унеможливить маніпуляції з непрозорим відбором виконавців та визначення ціни закупок.

Також документом передбачається застосування критерію "вартість життєвого циклу" продукції оборонного призначення, що відповідає кращим стандартам країн-членів НАТО та ЄС.

Крім цього, передбачений поступовий перехід до державного підтвердження якості на основі підходів, що використовуються у відповідних стандартах НАТО.

"План оборонних закупівель буде формуватися на трирічний період, що значно спростить планування виробництва. Виконавці та постачальники оборонного замовлення будуть визначатися автоматизованою системою Електронного реєстру", - додав Найєм.

Водночас постійний і проміжний контроль усіх ланок виробництва, які призводили до корупційних ризиків, планують поетапно замінити на систему сертифікації якості продукції.

Також закон пропонує встановлювати фіксований рівень рентабельності оборонних контрактів і не допускає можливість її регулювання рішеннями замовника на власний розсуд.

Економічна правда