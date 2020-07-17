УЗ відновлює залізничне сполучення з Чернівцями

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на 3 поїзди до Чернівців, квитки можна буде купити вже зараз, а здійснити подорож - з наступного тижня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

З наступного тижня курсуватимуть такі поїзди:

№136/135 Чернівці — Одеса щоденно з Чернівців з 21 липня, з Одеси з 22 липня;

№702/701 Львів —Чернівці вирушатиме зі Львова з 20 липня (щоденно, крім середи), з Чернівців з 21 липня (щоденно, крім четверга);

№7/8 Київ — Чернівці курсуватиме щоденно з Києва з 21 липня, з Чернівців з 22 липня.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Нагадаємо:

У разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

Економічна правда