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В Україні змінили правила видачі водійських прав

П'ятниця, 17 липня 2020, 14:40
 

З 17 липня в Україні змінили правила видачі прав та складання водійських іспитів.

Джерело: Головний сервісний центр МВС  

Дослівно: "Відтепер підтвердити навички керування стало простіше".

Деталі: Повідомляється, що 17 липня набрав чинності наказ МВС від 22 травня 2020 року № 408, який затвердив нові інструкції: про порядок приймання іспитів для отримання прав та про можливість фото- чи відеофіксації під час складання іспитів.

Основні нововведення:

  • при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE  можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D, а максимально допустима перерва в навичках керування збільшена до 3 місяців;
  • підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;
  • у разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;
  • іспит припиняється, якщо особа користується підказками;
  • тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику – не менше 10 хв, на дорозі – не менше 20 хв, а загалом – не більше години;
  • можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо);
  • фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення;
  • результати іспитів можна оскаржити протягом 10 робочих днів.

Указом також визначені підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо).

Крім того, у документі вказано, що можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена, і її поновлення у разі надання нової меддовідки, якщо придатність до керування відновлена.

Головний сервісний центр МВС нагадав, що на його сайті можна ознайомитись із маршрутами для удосконалення навичок керування, а також перевірити свої знання ПДР на онлайн-тренажері

Українська правда

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