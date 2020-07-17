Дивитися онлайн ТБ на Ланет.TV. Українське телебачення онлайн
Дивіться всі українські ТВ канали в чудовій якості онлайн з передовим ТБ онлайн сервісом Ланет.TV
Літо – пора відпусток, запальних подорожей і незабутніх вражень на весь рік вперед. На жаль, в 2020 році, всі плани на прекрасну відпустку зіпсувала глобальна епідемія коронавірусу.
Відтепер, найбезпечніше місце – це ваш будинок, і відпочивати без шкоди для здоров'я доведеться теж вдома. Не варто впадати у відчай, розваги вам забезпечить інтернет-телебачення!
ТБ онлайн давно обійшло всі інші види телебачення та впевнено набирає обертів – поліпшується функціонал і якість мовлення.
Чого вже приховувати, під час карантину можливість дивитися канали онлайн була вельми корисна: від перегляду уроків до коротанія вечорів за улюбленим серіалом.
Важливим плюсом онлайн ТБ є наявність електронної ТВ програми (більше не потрібно купувати щотижневі програми ТБ в супермаркеті).
Як дивитися ТБ через Інтернет?
Почати дивитися телевізор онлайн можна вже зараз – налаштування займе не більше 5 хвилин. Вам не потрібно викликати майстра та купувати дороге додаткове обладнання.
Для початку, переконайтеся, що у вас є стабільний сигнал Інтернет (зі швидкістю не менше 1 Мбіт/с). Підключіть до Інтернету смарт-пристрій з великим екраном і скачайте сервіс інтернет ТВ. зареєструйтесь і, переглянувши ТВ програму, ви зможете насолоджуватися усіма перевагами ТБ онлайн!
Спробуйте дивитися канали онлайн уже сьогодні – онлайн ТВ сервіс Ланет.TV роздає промокод для нових користувачів: tv_lito!
Активувавши його, ви отримаєте 75 грн на основний, 75 грн на бонусний рахунок в сервісі. Суми цих коштів достатньо для замовлення пакету /BAZA на 15 тижнів. Поспішайте, адже промокод надається до 01.09.2020.
Які головні переваги Ланет.TV?
- Ви можете дивитися канали онлайн відразу на декількох екранах одночасно (попередньо замовивши додаткові екрани до вашого пакету);
- Кросплатформеність – дивіться Ланет.TV на різних пристроях як через браузер, так і в Android-додатку;
- Тільки чітке зображення та якісний звук – майже всі канали в платних пакетах транслюються в якості HD або Full HD;
- Ви можете дивитися онлайн передачі в прямому ефірі, перемотувати трансляцію та ставити на паузу до 120 хвилин;
- Усім абонентам доступна електронна телепрограма на 2 тижні вперед;
- Велика бонусна програма, клієнтський сервіс 24/7;
- Доступна функція батьківського контролю – налаштуйте блокування на влаштування дитини до залиште доступними тільки прийнятні телеканали (вивчіть ТВ програму наперед і переконайтеся, що контент підходить для ваших дітей).
Дивитися онлайн СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші цього літа можна з Ланет.TV!
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"