Дивитися онлайн ТБ на Ланет.TV. Українське телебачення онлайн

Дивіться всі українські ТВ канали в чудовій якості онлайн з передовим ТБ онлайн сервісом Ланет.TV

Літо – пора відпусток, запальних подорожей і незабутніх вражень на весь рік вперед. На жаль, в 2020 році, всі плани на прекрасну відпустку зіпсувала глобальна епідемія коронавірусу.

Відтепер, найбезпечніше місце – це ваш будинок, і відпочивати без шкоди для здоров'я доведеться теж вдома. Не варто впадати у відчай, розваги вам забезпечить інтернет-телебачення!

ТБ онлайн давно обійшло всі інші види телебачення та впевнено набирає обертів – поліпшується функціонал і якість мовлення.

Чого вже приховувати, під час карантину можливість дивитися канали онлайн була вельми корисна: від перегляду уроків до коротанія вечорів за улюбленим серіалом.

Важливим плюсом онлайн ТБ є наявність електронної ТВ програми (більше не потрібно купувати щотижневі програми ТБ в супермаркеті).

Як дивитися ТБ через Інтернет?

Почати дивитися телевізор онлайн можна вже зараз – налаштування займе не більше 5 хвилин. Вам не потрібно викликати майстра та купувати дороге додаткове обладнання.

Для початку, переконайтеся, що у вас є стабільний сигнал Інтернет (зі швидкістю не менше 1 Мбіт/с). Підключіть до Інтернету смарт-пристрій з великим екраном і скачайте сервіс інтернет ТВ. зареєструйтесь і, переглянувши ТВ програму, ви зможете насолоджуватися усіма перевагами ТБ онлайн!

Спробуйте дивитися канали онлайн уже сьогодні – онлайн ТВ сервіс Ланет.TV роздає промокод для нових користувачів: tv_lito!

Активувавши його, ви отримаєте 75 грн на основний, 75 грн на бонусний рахунок в сервісі. Суми цих коштів достатньо для замовлення пакету /BAZA на 15 тижнів. Поспішайте, адже промокод надається до 01.09.2020.

Які головні переваги Ланет.TV?

Ви можете дивитися канали онлайн відразу на декількох екранах одночасно (попередньо замовивши додаткові екрани до вашого пакету); Кросплатформеність – дивіться Ланет.TV на різних пристроях як через браузер, так і в Android-додатку; Тільки чітке зображення та якісний звук – майже всі канали в платних пакетах транслюються в якості HD або Full HD; Ви можете дивитися онлайн передачі в прямому ефірі, перемотувати трансляцію та ставити на паузу до 120 хвилин; Усім абонентам доступна електронна телепрограма на 2 тижні вперед; Велика бонусна програма, клієнтський сервіс 24/7; Доступна функція батьківського контролю – налаштуйте блокування на влаштування дитини до залиште доступними тільки прийнятні телеканали (вивчіть ТВ програму наперед і переконайтеся, що контент підходить для ваших дітей).