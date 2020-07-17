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Оператор показав, в яких областях України найчастіше використовують Telegram, Viber та Facebook

П'ятниця, 17 липня 2020, 13:20

Користувачі смартфонів найчастіше використовують месенджер Telegram в Київській області, Viber - в Одеській, а соціальну мережу Facebook - у Вінницькій.

Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора "Vodafone Україна".

За даними "Vodafone Україна", в Одеській області користувачі надають перевагу Viber - питомий трафік (на кожного користувача) становив 417 МБ/особу на місяць.

У Херсонській області найбільша кількість активних користувачів WhatsApp (978 МБ/особа на місяць).

Найбільший трафік месенджера Telegram - 2036 МБ/особа на місяць - створюють користувачі Київської області.

Областю з найбільшою кількістю найактивніших користувачів Instagram (6408 МБ/особа на місяць) виявилася Рівненська, тоді як найбільше активних користувачів Facebook зафіксували у Вінницькій області (2481 МБ/особа на місяць).

Найбільш активні користувачі мережі YouTube проживають в Житомирській області (8778 МБ/особа), тут же знаходяться і найпалкіші любителі мережі TikTok (2390 МБ/особа).

 

Шанувальники іншої молодіжної соцмережі - Likee - переважно живуть в Дніпропетровській області (957 МБ/особа). А найбільший трафік додатка Snapchat показала Волинська область (195 МБ/особа).

"Рік тому цей рейтинг не був би таким різноманітним, і перші місця в ньому дісталися б тільки областям з містами-мільйонниками. Поява в ньому інших обласних центрів, а також невеликих міст і сіл свідчить про зростання обсягів користування мобільним інтернетом по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Рейтинг складено за результатами оцінки середнього обсягу трафіку сервісу на кожного користувача, який мешкає в даному регіоні.

Економічна правда

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