Nissan скоротить виробництво автомобілів на 30% – ЗМІ

Корпорація Nissan Motor планує до кінця грудня скоротити світове виробництво автомобілів на 30% в річному численні, оскільки падіння попиту через коронавірус ускладнює зусилля компанії з відновлення рентабельності.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два інформованих джерела.

За даними співрозмовників агентства, другий за величиною японський автовиробник планує випустити близько 2,6 млн автомобілів в період з квітня по грудень в порівнянні з 3,7 млн за аналогічний період минулого року.

Світові автовиробники зіткнулися з труднощами після того, як на початку року їх заводи були закриті, щоб зупинити поширення спалаху коронавірусу. Автосалони також були закриті в багатьох країнах, що призвело до різкого падіння продажів автомобілів в період з березня по травень, хоча в червні зниження продажів сповільнилося.