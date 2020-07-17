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Nissan скоротить виробництво автомобілів на 30% – ЗМІ

П'ятниця, 17 липня 2020, 11:50
 

Корпорація Nissan Motor планує до кінця грудня скоротити світове виробництво автомобілів на 30% в річному численні, оскільки падіння попиту через коронавірус ускладнює зусилля компанії з відновлення рентабельності.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два інформованих джерела.

За даними співрозмовників агентства, другий за величиною японський автовиробник планує випустити близько 2,6 млн автомобілів в період з квітня по грудень в порівнянні з 3,7 млн за аналогічний період минулого року.

Світові автовиробники зіткнулися з труднощами після того, як на початку року їх заводи були закриті, щоб зупинити поширення спалаху коронавірусу. Автосалони також були закриті в багатьох країнах, що призвело до різкого падіння продажів автомобілів в період з березня по травень, хоча в червні зниження продажів сповільнилося.

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nissan автомобілі коронавірус фінансова криза

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