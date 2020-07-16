Мережі АЗС підвищують ціни на бензин

Великі роздрібні мережі з 29 червня підвищують ціни на бензини і дизельне пальне.

Про це повідомляє еnkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, 16 липня мережа AMIC підвищила ціни на 27 копійок за літр: бензин А-95 подорожчав до 24,44 грн, А-92 - 23,42 грн, дизпальне - до 23,44 грн/л.

У мережі "Автопорт" всі види пального подорожчали на 40 копійок: А-95 - до 24,40 грн, А-92 і дизпальне - до 23,80 грн/л.

На станціях Motto дизпальне подорожчало в середньому на 15 коп, а бензини - на 12-15 копійок за літр. Мережа Mango підвищила цінники на 60-70 коп/л.

Зростання роздрібних цін розпочалося 29 червня. З того моменту роздрібні ціни на всі види пального виросли в середньому на 78 коп/л.

Востаннє до цього великі роздрібні оператори підвищували ціни на бензин і дизпальне більше року тому - у квітні 2019 року.

За даними "А-95", протягом червня ціни на бензини в дрібнооптовому сегменті зросли більш ніж на 7% (на 1,20 грн/л) - до 16,80 грн/л за А-92 і 17,75 грн/л за А-95.

Дизпальне з початку місяця подорожчало на 6% або на 90 копійок - до 15,70 грн/л. За перший тиждень липня оптові ціни зросли ще на 5%.