Сенниченко розповів, чи можливий продаж ОПЗ за одну гривню

Стартова вартість Одеського припортового заводу на майбутньому приватизаційному аукціоні буде визначатися радником.

Про це заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко в інтерв'ю ЕП.

Згідно з меморандумом з МВФ, Одеський припортовий завод повинен бути приватизований протягом року. Сенниченко вважає, що можна вкластися в терміни.

"Ми затвердили радника на Кабміні і пройшли два етапи: перший - вивчення ситуації, другий - аудит. Зараз чекаємо третього етапу, коли радник повинен запропонувати методику і стратегію приватизації. Питання в тому, як зробити пропозицію за стартовою ціною і умовами продажу, які потім затвердить Кабмін і прийме якісний інвестор", - заявив Сенниченко.

На питання, чи готовий ФДМ віддати ОПЗ "за будь-які гроші", з огляду на те, що було чотири безуспішні спроби продати завод, Сенниченко відповів:

"Питання не за адресою, ми будемо рекомендувати. Фонд наймає радника, який це все відпрацьовує і дає нам рекомендації, а ми повинні оцінити цю пропозицію. Якщо ми її приймаємо, то виносимо на Кабмін".

"Уряд вже скаже, чи готовий він віддати за гривню або за мільярд. У будь-якому випадку після приватизації не буде корупції, зате нарешті туди можна буде вкласти інвестиції приватного інвестора, зберегти робочі місця", - заявив він.

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Економічна правда



