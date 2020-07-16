Україна підписала з Єврокомісією угоди на 105 мільйонів євро для малого бізнесу і реформ

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підписала три угоди з Європейською комісією на фінансування нових програм допомоги ЄС для України на 105 млн євро.

Про це у четвер повідомили у пресслужбі офісу віцепрем’єрки, пише "Європейська правда".

Це фінансування надається в рамках пакету допомоги Євросоюзу Україні, спрямованого на підтримку малого бізнесу, реформ та подолання наслідків епідемії COVID-19.

60 млн євро буде виділено на програму технічного співробітництва 2020 для підвищення спроможності органів влади проводити реформи за Угодою про асоціацію, зокрема міністерства отримають експертну підтримку при розробці та впровадженні реформ.

25 млн євро буде спрямовано на реалізацію програми Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні. Завдяки програмі малі фермерські господарства зможуть отримати додаткову грантову підтримку, консультації та нові навички для розвитку власного виробництва, а також для купівлі землі.

20 млн євро буде виділено на програму "EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні". Програма передбачає надання грантів для інноваційних проєктів з розвитку малих та середніх підприємств, створення нових робочих місць та розвитку бізнесу на рівні місцевих громад.

Нагадаємо, три проєкти угод для отримання цих коштів уряд схвалив 1 липня.

Європейська правда