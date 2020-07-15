Офіційний курс: євро перевищив 31 гривню

Нацбанк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 27,12 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,03 гривні (на 15 липня - 30,87 гривні).

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 липня на рівні 27,14 гривні.

15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,06 - 27,09 гривні.

15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,15 - 27,17 гривні.

Економічна правда