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Офіційний курс: євро перевищив 31 гривню

Середа, 15 липня 2020, 19:48
 

Нацбанк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 27,12 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,03 гривні (на 15 липня - 30,87 гривні).

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 липня на рівні 27,14 гривні.

15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,06 - 27,09 гривні.

15 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,15 - 27,17 гривні.

Економічна правда

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